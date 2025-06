Les plantes ont’elles un zizi? – Bas-en-Basset 28 juillet 2025 10:00

Les plantes ont-elles un zizi ? Et toutes les questions que vous n’osez pas poser sur les plantes et la pollinisation . Tout public. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du velay Rochebaron.

parc biodiversité

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

« Do plants have a willy? And all the questions you daren?t ask about plants and pollination ». Open to all. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

« Haben Pflanzen einen Pimmel? Und all die Fragen, die Sie nicht über Pflanzen und Bestäubung zu stellen wagen ». Für alle Altersgruppen. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du velay Rochebaron.

Italiano :

« Le piante hanno il pisello? E tutte le domande che non osate fare su piante e impollinazione ». Aperto a tutti. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

« ¿Las plantas tienen pene? Y todas las preguntas que no te atreves a hacer sobre las plantas y la polinización ». Abierto a todos. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

