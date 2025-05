Les Plantes Potagères au Goût du Jour – Villers-lès-Nancy, 6 juin 2025 09:00, Villers-lès-Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Les Plantes Potagères au Goût du Jour 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-06-06

2025 marque le centenaire de la dernière édition de l’ouvrage emblématique de Vilmorin-Andrieux,

Les Plantes potagères , par un événement national qui met à l’honneur la diversité cultivée. Près de 40 potagers à travers la France, dont celui du Jardin botanique, s’unissent pour offrir au public une immersion dans l’histoire et l’avenir des légumes et plantes aromatiques.Tout public

0 .

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

2025 marks the centenary of the last edition of Vilmorin-Andrieux?s emblematic work,

« Les Plantes potagères », with a national event celebrating cultivated diversity. Nearly 40 kitchen gardens across France, including the Botanical Garden, are joining forces to offer the public an immersion in the history and future of vegetables and aromatic plants.

German :

2025 wird der hundertste Jahrestag der letzten Ausgabe des emblematischen Werkes von Vilmorin-Andrieux begangen,

« Les Plantes potagères » (Die Gemüsepflanzen) mit einer nationalen Veranstaltung, bei der die kultivierte Vielfalt geehrt wird. Fast 40 Gemüsegärten in ganz Frankreich, darunter auch der des Botanischen Gartens, bieten dem Publikum einen Einblick in die Geschichte und Zukunft der Gemüse- und Kräuterpflanzen.

Italiano :

il 2025 segna il centenario dell’ultima edizione dell’opera emblematica di Vilmorin-Andrieux,

« Les Plantes potagères », con un evento nazionale che celebra la diversità coltivata. Quasi 40 orti di tutta la Francia, tra cui quello dell’Orto Botanico, si uniscono per offrire al pubblico un’immersione nella storia e nel futuro degli ortaggi e delle piante aromatiche.

Espanol :

2025 marca el centenario de la última edición de la obra emblemática de Vilmorin-Andrieux,

« Les Plantes potagères », con un acontecimiento nacional que celebra la diversidad cultivada. Cerca de 40 huertos de toda Francia, entre ellos el del Jardín Botánico, unen sus fuerzas para ofrecer al público una inmersión en la historia y el futuro de las hortalizas y las plantas aromáticas.

L’événement Les Plantes Potagères au Goût du Jour Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-05-22 par DESTINATION NANCY