Les plantes pour l’hiver place des alliés Salins-les-Bains

Les plantes pour l’hiver

place des alliés Althaïr Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Fatigue, baisse d’immunité ?

Venez découvrir comment les plantes peuvent vous accompagner tout l’hiver.

Un atelier convivial pour comprendre votre corps, renforcer vos défenses, et retrouver naturellement énergie et équilibre.

Quand et où

– mercredi 5 novembre de 14 à 16h au Club Bricolage à Salins les bains

– samedi 8 novembre de 14 à 16h à Althair à Salins les bains

– jeudi 13 novembre de 18 à 20h en visio

– vendredi 21 novembre de 10 à 12h à Arbois

Matériel un cahier peut être utile pour les notes .

place des alliés Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté tisanesetbourgeons@protonmail.com

