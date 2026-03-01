Les plantes sauvages comestibles de mars sortie botanique Dans mon Atelier et dans la nature Sougères-en-Puisaye

Les plantes sauvages comestibles de mars sortie botanique

Dans mon Atelier et dans la nature 3 Rue du Puits Neuf Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Forterre c’est à dire les plantes qui se plaisent en terrain calcaire.

Elles sont nombreuses, ainsi je vous propose d’apprendre à découvrir les plantes du mois de mars sur un parcours facile d’une part et mon jardin d’autre part.

Les règles de la cueillette seront explicitées afin de garantir la sécurité de tout le monde et la préservation des espaces de nature.

Nous explorerons le cycle des plantes et leur utilité pour notre organisme à chaque saison et je vous suggérerai comment accommoder ces plantes en cuisine.

Se munir de bonnes chaussures, d’un couteau, d’un panier ou sachet en papier. Mais aussi d’un calepin et d’un stylo. A l’issue de la marche découverte je vous proposerai de réviser les plantes étudiées pendant notre herborisation autour d’une boisson chaude et d’une douceur …sauvage!

La sortie sera annulée en cas de très mauvais temps. Mais maintenue en cas de légère pluie! .

Dans mon Atelier et dans la nature 3 Rue du Puits Neuf Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 70 23 47 izabel.geraud@hotmail.fr

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English : Les plantes sauvages comestibles de mars sortie botanique

L’événement Les plantes sauvages comestibles de mars sortie botanique Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !