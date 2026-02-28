Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles Marseille 8e Arrondissement
Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles Marseille 8e Arrondissement samedi 4 avril 2026.
Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles
Samedi 4 avril 2026 de 14h30 à 16h30.
Durée 2h. Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Partez à la découverte des plantes de la garrigue et de leurs étonnantes stratégies d’adaptation lors d’une balade botanique au cœur du Parc national des Calanques.
Au cours d’une balade de deux heures dans le Parc national des Calanques, vous réviserez vos connaissances en botanique. Vous apprendrez à reconnaître et à nommer les plantes de la garrigue, puis vous découvrirez leurs propriétés et leurs stratagèmes pour affronter sécheresse, chaleur et incendies. Enfin, vous serez sensibilisés au respect du milieu naturel et aux règles de la cueillette familiale. .
Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the plants of the garrigue and their astonishing adaptation strategies on a botanical walk in the heart of the Parc national des Calanques.
L’événement Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
Prochains événements à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite en langue française des signes (LSF) de l’exposition Vivre en plusieurs langues Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement — 28 mars 2026
- Zack mon ami le petit robot Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement — 28 mars 2026
- Olympique de Marseille (féminines) vs Montpellier HSCF Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement — 28 mars 2026
- Moteur de recherhe 4 Flesh to flesh Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement — 3 avril 2026
- La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées Triennale De leur temps #8 Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement — 4 avril 2026