Les plantes sauvages Bibliothèque Luneray vendredi 26 septembre 2025.
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Début : 2025-09-26 14:00:00
2025-09-26
VENEZ DECOUVRIR LES PLANTES SAUVAGES AVEC LA BIBLIOTHEQUE !
Comme chaque année, l’équipe de la bibliothèque Paul Collen vous a concocté ‘ ́ pour les petits et les grands. La thématique de 2025 est « les plantes sauvages » l’ortie, le pissenlit, le plantain…
Nous vous invitons à participer à ce troisième et dernier – , , …
Gratuit sur inscription au 02.35.85.94.71 .
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr
English : Les plantes sauvages
