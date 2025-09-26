Les plantes sauvages Bibliothèque Luneray

Les plantes sauvages Bibliothèque Luneray vendredi 26 septembre 2025.

Les plantes sauvages

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

VENEZ DECOUVRIR LES PLANTES SAUVAGES AVEC LA BIBLIOTHEQUE !

Comme chaque année, l’équipe de la bibliothèque Paul Collen vous a concocté ‘ ́ pour les petits et les grands. La thématique de 2025 est « les plantes sauvages » l’ortie, le pissenlit, le plantain…

Nous vous invitons à participer à ce troisième et dernier – , , …

Gratuit sur inscription au 02.35.85.94.71 .

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie
+33 2 35 85 94 71
biblioluneray@orange.fr

