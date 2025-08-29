Les plateaux du Ballon Salle Polyvalente de Lepuix Lepuix
Les plateaux du Ballon
Salle Polyvalente de Lepuix 57 Rue de la Charrière Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-08-29 17:30:00
fin : 2025-08-31
2025-08-29
La Compagnie du Ballon Savoureux présente Les Plateaux du Ballon
Première édition de son festival de théâtre
Un moment festif, populaire et convivial autour de trois pièces Le Legs de Marivaux ; Ça va se préciser d’Isaure Gadou et Le Malade Imaginaire de Molière
Buvette et petite restauration sur place .
Salle Polyvalente de Lepuix 57 Rue de la Charrière Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté compagnie.ballonsavoureux@gmail.com
