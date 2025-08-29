Les plateaux du Ballon Salle Polyvalente de Lepuix Lepuix

Salle Polyvalente de Lepuix 57 Rue de la Charrière Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-08-29 17:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-29

La Compagnie du Ballon Savoureux présente Les Plateaux du Ballon

Première édition de son festival de théâtre

Un moment festif, populaire et convivial autour de trois pièces Le Legs de Marivaux ; Ça va se préciser d’Isaure Gadou et Le Malade Imaginaire de Molière

Buvette et petite restauration sur place .

compagnie.ballonsavoureux@gmail.com

