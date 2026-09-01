Les Plis du Monde PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Les Plis du Monde

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Duncan Pinhas composition et interprétation

Duncan Pinhas, à partir de la biophonie et de la géophonie, réinterpréte musicalement une connexion phénoménologique aux vibrations, textures et rythmes de la nature.



Ce projet évolutif lie sons de l’environnement, création sonore et musique live sur une narration vidéo de paysages du bout du monde. Se transmet une expressivité de paysages transformés par les extrêmes climatiques et la contamination tout en suivant le parcours de l’eau, du glacier d’un volcan jusqu’à la mer. Comment faire entendre un élément naturel contaminé ?



Un dialogue se crée entre la nature, ses transformations sonores et ses correspondances avec des modes de jeux instrumentaux sur synthétiseur et guitare. .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

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English :

Duncan Pinhas: composition and performance

L’événement Les Plis du Monde Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille