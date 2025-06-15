LES PLUS BEAUX AVE MARIA

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Des voix d’opéra subliment les plus beaux Ave Maria Schubert, Gounod, Verdi, Rossini… Une soirée sacrée et intense, portée par des artistes des plus grandes scènes lyriques.

Le temps d’une soirée, des artistes lyriques issus des plus grandes scènes d’opéra françaises vous plongent dans les plus bouleversants Ave Maria du répertoire sacré. De l’emblématique Lied de Schubert, inspiré du poème La Dame du lac de Walter Scott, à la célèbre La Méditation de Gounod sur le Prélude de Bach, cette prière universelle a inspiré les plus grands compositeurs.

Au programme Verdi, Schubert, Rossini, Caccini, Mascagni, Saint-Saëns…

Une soirée d’élévation musicale à ne pas manquer. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Opera voices sublimate the most beautiful Ave Maria : Schubert, Gounod, Verdi, Rossini? A sacred and intense evening, performed by artists from the greatest opera houses.

German :

Opernstimmen veredeln die schönsten Ave Maria : Schubert, Gounod, Verdi, Rossini? Ein sakraler und intensiver Abend, getragen von Künstlern der größten Opernbühnen.

Italiano :

Voci d’opera sublimano le più belle Ave Maria : Schubert, Gounod, Verdi, Rossini? Una serata sacra e intensa, interpretata da artisti provenienti dai più grandi teatri d’opera.

Espanol :

Voces de ópera subliman el más bello Ave María : Schubert, Gounod, Verdi, Rossini? Una velada sagrada e intensa, interpretada por artistas de los más grandes teatros de ópera.

L’événement LES PLUS BEAUX AVE MARIA Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE