Les plus beaux Ave Maria du monde Chalon-sur-Saône

Les plus beaux Ave Maria du monde Chalon-sur-Saône samedi 15 novembre 2025.

Les plus beaux Ave Maria du monde

Église Saint-Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En ces temps tourmentés, rien n’est plus réconfortant que de se blottir dans l’écoute de chants célestes et profonds.

L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A capella pour vous emmener dans un ailleurs musical ponctué de lumières sonores…

Les Ave Maria sont ces phares composés à travers les siècles et posés tout autour du monde pour que les Âmes évitent de faire naufrage et trouvent refuge…le temps d’une mélodie.

C’est avec cet esprit de bienveillance, que nous avons sélectionné certains des plus beaux Ave Maria d’origine planétaire !

Concert 1h20 sans entracte .

Bon voyage… .

Église Saint-Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 50 04 promotion@d2p.fr

English : Les plus beaux Ave Maria du monde

German : Les plus beaux Ave Maria du monde

Italiano :

Espanol :

L’événement Les plus beaux Ave Maria du monde Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-12 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I