Les plus beaux AVE MARIA du monde Place Nationale Dole

Les plus beaux AVE MARIA du monde

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole Jura

Tarif : 27 – 27 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:15:00

Date(s) :

2025-11-14

A l’heure où le monde tremble devant sa propre révolution technologique,

rien n’est plus rassurant que de se blottir dans l’écoute de chants célestes et profonds.

L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A capella pour vous emmener dans un ailleurs musical ponctué de lumières sonores…

Les Ave Maria sont ces phares composés à travers les siècles et posés tout autour du monde pour que les Âmes évitent de faire naufrage et trouvent refuge…le temps d’une mélodie.

C’est avec cet esprit de bienveillance, que nous avons sélectionné certains des plus beaux Ave Maria d’origine planétaire !

Concert 1h20 sans entracte

Bon voyage… .

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

