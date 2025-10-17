LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE – EGLISE SAINT ETIENNE – ROANNE Roanne

LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE Début : 2025-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

LPO PRODUCTION PRESENTE : LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDEA l’heure où le monde tremble devant sa propre révolution technologique, rien n’est plus rassurant que de se réfugier dans l’écoute de chants célestes etprofonds.L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix pour vous emmener dans un ailleurs musical ponctué de lumières sonores…Les Ave Maria sont ces phares composés à travers les siècles et posés tout autour du monde pour que les Âmes évitent de faire naufrage et trouvent refuge…le temps d’une mélodie. Bon voyage…Durée du concert 1h20 sans entracte

EGLISE SAINT ETIENNE – ROANNE 65 RUE CHARLES DE GAULLE 42300 Roanne 42