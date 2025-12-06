LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE – EGLISE SAINT-EUSEBE Auxerre

LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE Début : 2025-12-06 à 17:00. Tarif : – euros.

A l’heure où le monde tremble devant sa propre révolution technologique, rien n’est plus rassurant que de se réfugier dans l’écoute de chants célestes et profonds.L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A cappella pour vous emmener dans un ailleurs musical composé de notes de Lumière…Les Ave Maria sont ces phares érigés à travers les siècles et posés tout autour du monde pour que les Âmes évitent de faire naufrage et trouvent refuge…le temps d’une mélodie. Bon voyage…Durée du concert 1h20 sans entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT-EUSEBE 2 Place St Eusèbe 89000 Auxerre 89