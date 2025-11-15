OKA – C.C.ARTHEMUSE Briec

OKA Début : 2026-03-18 à 16:00. Tarif : – euros.

Compagnie du Porte-VoixConception et écriture : Florence GoguelCréation sonore et interprétation : Gonzalo Campo et Florence GoguelChez les amérindiens, les ocas sont des petits îlots de vie humaine au cœur de la forêt amazonienne. Deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines des musiques du monde pour inviter les spectateurs à un voyage inspiré des peuples de la forêt. Public rêveur, public artiste, chacun peut, au gré de ses envies, suivre le mouvement, façonner l’espace où il se trouve, construire des ponts entre les êtres et les choses ou simplement se laisser porter par les voix et les musiques.A mi-chemin entre sieste musicale et installation immersive, OKA est une invitation à porter un autre regard sur notre lien au vivant.

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29