Les plus beaux AVE MARIA du monde PLace Saint-Louis Vichy jeudi 16 octobre 2025.
PLace Saint-Louis Eglise Saint-Louis Vichy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
PMR, demandeur d’emploi, groupe à partir de 5 et CE
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16 21:15:00
2025-10-16
Un programme varié des plus beaux Ave Maria du monde interprétés A capella par l’Ensemble Reimois ALLEGRI, dirigé par le chef de choeur Jean-Marie PUISSANT.
PLace Saint-Louis Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
English :
A varied program of the world’s most beautiful Ave Maria sung a capella by the Ensemble Reimois ALLEGRI, directed by choirmaster Jean-Marie PUISSANT.
German :
Ein abwechslungsreiches Programm mit den schönsten Ave Maria aus aller Welt, die vom Reimser Ensemble ALLEGRI unter der Leitung des Chorleiters Jean-Marie PUISSANT A-cappella vorgetragen werden.
Italiano :
Un programma variegato delle più belle Ave Maria del mondo cantate a cappella dall’Ensemble Reimois ALLEGRI, diretto dal maestro del coro Jean-Marie PUISSANT.
Espanol :
Un programa variado de los Ave María más bellos del mundo cantados a capella por el Ensemble Reimois ALLEGRI, dirigido por el maestro de coro Jean-Marie PUISSANT.
