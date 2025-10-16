Les plus beaux AVE MARIA du monde PLace Saint-Louis Vichy

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

PMR, demandeur d’emploi, groupe à partir de 5 et CE

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 21:15:00

Un programme varié des plus beaux Ave Maria du monde interprétés A capella par l’Ensemble Reimois ALLEGRI, dirigé par le chef de choeur Jean-Marie PUISSANT.

PLace Saint-Louis Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

English :

A varied program of the world’s most beautiful Ave Maria sung a capella by the Ensemble Reimois ALLEGRI, directed by choirmaster Jean-Marie PUISSANT.

German :

Ein abwechslungsreiches Programm mit den schönsten Ave Maria aus aller Welt, die vom Reimser Ensemble ALLEGRI unter der Leitung des Chorleiters Jean-Marie PUISSANT A-cappella vorgetragen werden.

Italiano :

Un programma variegato delle più belle Ave Maria del mondo cantate a cappella dall’Ensemble Reimois ALLEGRI, diretto dal maestro del coro Jean-Marie PUISSANT.

Espanol :

Un programa variado de los Ave María más bellos del mundo cantados a capella por el Ensemble Reimois ALLEGRI, dirigido por el maestro de coro Jean-Marie PUISSANT.

