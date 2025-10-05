LES PLUS BEAUX GOSPEL À LA BOUGIE – EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE DE BELLEVILLE Paris

vendredi 12 décembre 2025.

Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE DE BELLEVILLESACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :LES PLUS BEAUX GOSPEL À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Oh Happy Day , Glory Glory , Amazing Grace , Oh When the Saints …Les grands classiques du gospel et des negro-spirituals résonnent avec puissance et émotion dans ce concert exceptionnel dans le village de Belleville !Des centaines de bougies donneront vie à l’église Saint-Jean-Baptiste, joyau du patrimoine néogothique parisien. aissez-vous transporter par le Just Believe Gospel et sa joie communicative, son énergie débordante, sa présence scénique incomparable.Un moment vibrant, festif, à vivre en famille ou entre amis.

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE DE BELLEVILLE 139 RUE DE BELLEVILLE 75019 Paris 75