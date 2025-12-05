Les plus beaux gospel à la bougie Place Mirabeau Pertuis

Les plus beaux gospel à la bougie Place Mirabeau Pertuis vendredi 5 décembre 2025.

Les plus beaux gospel à la bougie

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h. Place Mirabeau Eglise Saint-nicolas Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Vivez la magie Sacrée Musique 50 concerts à la bougie dans toute la région sud.

Au programme près de chez vous, un festival 5 étoiles.



– Des concerts avec des artistes d’exception

– Musique classique, gospel, chants corses, choeurs d’enfants…

– Les plus belles Eglises du Sud

– Des milliers de vraies bougies

– Une ambiance féerique juste avant Noêl



Le 05 Décembre à l’Eglise Saint-Nicolas à Pertuis. « Just Believe Gospel » .

Place Mirabeau Eglise Saint-nicolas Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Experience the magic of Sacred Music: 50 candlelit concerts throughout the southern region.

German :

Erleben Sie die Magie Sacrée Musique: 50 Konzerte bei Kerzenschein in der gesamten südlichen Region.

Italiano :

Vivete la magia della musica sacra: 50 concerti a lume di candela in tutta la regione meridionale.

Espanol :

Viva la magia de la música sacra: 50 conciertos a la luz de las velas por toda la región meridional.

L’événement Les plus beaux gospel à la bougie Pertuis a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Pertuis