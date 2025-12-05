Les plus beaux gospel à la bougie Place Mirabeau Pertuis
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h. Place Mirabeau Eglise Saint-nicolas Pertuis Vaucluse
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vivez la magie Sacrée Musique 50 concerts à la bougie dans toute la région sud.
Au programme près de chez vous, un festival 5 étoiles.
– Des concerts avec des artistes d’exception
– Musique classique, gospel, chants corses, choeurs d’enfants…
– Les plus belles Eglises du Sud
– Des milliers de vraies bougies
– Une ambiance féerique juste avant Noêl
Le 05 Décembre à l’Eglise Saint-Nicolas à Pertuis. « Just Believe Gospel » .
Place Mirabeau Eglise Saint-nicolas Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Experience the magic of Sacred Music: 50 candlelit concerts throughout the southern region.
German :
Erleben Sie die Magie Sacrée Musique: 50 Konzerte bei Kerzenschein in der gesamten südlichen Region.
Italiano :
Vivete la magia della musica sacra: 50 concerti a lume di candela in tutta la regione meridionale.
Espanol :
Viva la magia de la música sacra: 50 conciertos a la luz de las velas por toda la región meridional.
