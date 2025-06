Les plus belles Comédies Musicales Gémenos 5 juillet 2025 21:30

Bouches-du-Rhône

Les plus belles Comédies Musicales Samedi 5 juillet 2025 à 21h30. TEST THéatre de Verdure Gémenos Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-05 21:30:00

Grand show reprenant en live les chansons mythiques des principaux spectacles musicaux français.

De « Starmania », jusqu’à « La légende du roi Arthur », en passant par « Notre-Dame de Paris », « Roméo et Juliette », ou encore « Les Dix Commandements », retrouvez 9 artistes, danseurs et chanteurs dans plus de 120 costumes magnifiques, retracer fidèlement l’histoire des plus beaux spectacles français. .

TEST THéatre de Verdure

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

English :

A major live show featuring legendary songs from France’s leading musical acts.

German :

Große Show, in der die legendären Lieder der wichtigsten französischen Musicals live aufgeführt werden.

Italiano :

Un grande spettacolo dal vivo con canzoni leggendarie dei principali artisti musicali francesi.

Espanol :

Un gran espectáculo en directo con canciones legendarias de los principales artistas franceses.

