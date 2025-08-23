Les plus belles danses du monde par le Ballet International Dance Show Théâtre Sens

Les plus belles danses du monde par le Ballet International Dance Show

Théâtre 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Voici un spectacle unique, c’est un cocktail des danses du monde qui nous offre tout à la fois la beauté des mouvements issus des traditions comme de la modernité. Unique puisqu’il est très rare de trouver sur scène un tel festival de rythmes et d’énergies qui rassemble toutes les esthétiques.

Du French Cancan bien français au tango Argentin, on voyage en compagnie des danses Tziganes, Espagnoles, Moldaves, Hongroises et même Chinoises. On rencontre Mickael Jackson, des mélodies populaires françaises et on termine avec la Salsa et le Rock and Roll…

Une véritable anthologie des danses du monde, classiques, folkloriques, modernes ou très contemporaines. C’est également une explosion de couleurs avec des costumes flamboyants. C’est du caractère, de l’humour, de l’originalité, des légendes, de l’amour, miroir de la vie avec toutes ses facettes.

Grâce à la performance du Ballet International Dance Show RADOST, les chorégraphies sont trépidantes, souvent vertigineuses, à couper le souffle. Ce spectacle qui est un véritable voyage se produit donc dans le monde entier où il séduit tous les publics, tous les âges. Le voici en France pour notre plus grand plaisir.

30 ARTISTES

Spectacle présenté par NP Spectacles productions .

Théâtre 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

