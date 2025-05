Les plus belles GT du siècle – Ferme Raimbourg Mont-Cauvaire, 17 mai 2025 11:00, Mont-Cauvaire.

Seine-Maritime

Les plus belles GT du siècle Ferme Raimbourg 1 Rue Placide Alexandre Mont-Cauvaire Seine-Maritime

Ce samedi 17 et dimanche 18 mai 2025, Mont-Cauvaire vous accueil pour une exposition de voitures, à la ferme Raimbourg.

Au programme

Le samedi 17 mai

de 11h à 18h Exposition de voitures de Grand Tourisme anciennes et modernes et de savoir-faire en entretien, restauration, traitement peinture, sellerie cuir et tissu, aérogommage, etc

11h Arrivée des Plus Belles GT du Siècle. Mise en place des autos sur le site de la Ferme Raimbourg.

Environ 35 autos de marque (Alpine, Aston Martin, Porsche, BMW, MacLaren, Jaguar, Ford (Mustang), Matra, Renault Sport, Mini). Un stand de dédicaces de son livre « Ma vie de Rallye » par Chrystian Coeille, un des plus grands Rallyemen normand des années 70 à 90 avec Maurice Nusbaumer et Jean-Luc Thérier.

de 13h30 à 14h Départ des Plus Belles GT du Siècle (1ère boucle) . Exposition permanente l’après-midi de voitures de collection et des savoir-faire des artisans locaux de l’Automobile de Collection.

de 14h45 à 16h30 Halte des Plus Belles GT du Siècle à l’Abbaye de Saint-Wandrille.

18h Retour des Plus Belles GT du Siècle à Mont-Cauvaire.

19h Vin d’honneur offert par la Municipalité de Mont-Cauvaire, en présence des Personnalités locales.

Toute la journée buvette pâtisserie proposées par le Comité des Fêtes. Visite du double four à pains de la Ferme Raimbourg.

Le dimanche 18 mai

8h30 Départ des Plus Belles GT du Siècle (2ème boucle), place de la Mairie de Mont-Cauvaire.

de 9h30 à 10h30 halte au Musée des Sapeurs Pompier de France à Montville.

12h30 Arrivée des Plus Belles GT du Siècle au golf de Saint-Saëns.

Ferme Raimbourg 1 Rue Placide Alexandre

Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 87 15 15 alain.batte@free.fr

English : Les plus belles GT du siècle

This Saturday, May 17 and Sunday, May 18, 2025, Mont-Cauvaire welcomes you to a car show at the Raimbourg farm.

On the program:

Saturday May 17

11 a.m. to 6 p.m.: Exhibition of vintage and modern Grand Touring cars and expertise in maintenance, restoration, paint treatment, leather and fabric upholstery, airbrushing, etc

11am: Arrival of the Most Beautiful GTs of the Century. Cars set up on the Raimbourg Farm site.

Around 35 cars (Alpine, Aston Martin, Porsche, BMW, MacLaren, Jaguar, Ford (Mustang), Matra, Renault Sport, Mini). A book-signing stand for « Ma vie de Rallye » by Chrystian Coeille, one of Normandy’s greatest Rallyemen of the 70s and 90s, along with Maurice Nusbaumer and Jean-Luc Thérier.

1:30 pm to 2 pm: Start of the « Plus Belles GT du Siècle » (1st loop). In the afternoon, permanent exhibition of classic cars and the skills of local classic car craftsmen.

2.45pm to 4.30pm: Les Plus Belles GT du Siècle stop off at Saint-Wandrille Abbey.

6pm: Return of the Plus Belles GT du Siècle to Mont-Cauvaire.

7pm: Vin d’honneur offered by the Municipality of Mont-Cauvaire, in the presence of local personalities.

All day: refreshments and pastries provided by the Comité des Fêtes. Visit to the double bread oven at Ferme Raimbourg.

Sunday May 18:

8:30 am: Start of the Plus Belles GT du Siècle (2nd loop), Place de la Mairie, Mont-Cauvaire.

9:30 am to 10:30 am: stopover at the Musée des Sapeurs Pompier de France in Montville.

12:30 pm: Arrival of the Plus Belles GT du Siècle at the Saint-Saëns golf course.

German :

Diesen Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. Mai 2025 empfängt Sie Mont-Cauvaire zu einer Autoausstellung auf dem Bauernhof Raimbourg.

Auf dem Programm stehen

Am Samstag, den 17. Mai

11.00 bis 18.00 Uhr: Ausstellung alter und moderner Gran Turismo-Fahrzeuge und Know-how in den Bereichen Wartung, Restaurierung, Lackbehandlung, Leder- und Stoffsattlerei, Aerogummierung usw

11 Uhr: Ankunft der « Plus Belles GT du Siècle » (Schönste Geländewagen des Jahrhunderts). Aufstellung der Autos auf dem Gelände der Ferme Raimbourg.

Etwa 35 Markenautos (Alpine, Aston Martin, Porsche, BMW, MacLaren, Jaguar, Ford (Mustang), Matra, Renault Sport, Mini). Ein Signierstand für sein Buch « Ma vie de Rallye » von Chrystian Coeille, einem der größten normannischen Rallyemen der 70er bis 90er Jahre mit Maurice Nusbaumer und Jean-Luc Thérier.

von 13.30 bis 14.00 Uhr: Start der « Plus Belles GT du Siècle » (1. Schleife) . Nachmittags ständige Ausstellung von Oldtimern und des Know-hows lokaler Handwerker aus dem Bereich Oldtimer.

14.45 bis 16.30 Uhr: Halt der Plus Belles GT du Siècle an der Abtei von Saint-Wandrille.

18.00 Uhr: Rückkehr der Plus Belles GT du Siècle nach Mont-Cauvaire.

19 Uhr: Ehrenwein, angeboten von der Gemeinde Mont-Cauvaire, in Anwesenheit der lokalen Persönlichkeiten.

Den ganzen Tag über: Getränkeausschank und Gebäck, angeboten vom Festkomitee. Besichtigung des doppelten Brotbackofens der Ferme Raimbourg.

Sonntag, den 18. Mai

8.30 Uhr: Start der « Plus Belles GT du Siècle » (2. Schleife), Rathausplatz von Mont-Cauvaire.

9.30 bis 10.30 Uhr: Zwischenstopp am Museum der französischen Feuerwehr in Montville.

12.30 Uhr: Ankunft der Plus Belles GT du Siècle auf dem Golfplatz von Saint-Saëns.

Italiano :

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, Mont-Cauvaire vi accoglie per un’esposizione di auto presso la fattoria Raimbourg.

In programma:

Sabato 17 maggio:

dalle 11.00 alle 18.00: Esposizione di vetture Gran Turismo d’epoca e moderne e di competenze in materia di manutenzione, restauro, verniciatura, tappezzeria in pelle e tessuto, aerografia, ecc

ore 11: Arrivo delle più belle GT del secolo. Le auto vengono allestite nell’area della Fattoria Raimbourg.

Circa 35 auto (Alpine, Aston Martin, Porsche, BMW, MacLaren, Jaguar, Ford (Mustang), Matra, Renault Sport, Mini). Stand per la firma del libro « Ma vie de Rallye » da parte di Chrystian Coeille, uno dei più grandi rallisti della Normandia degli anni ’70 e ’90, insieme a Maurice Nusbaumer e Jean-Luc Thérier.

dalle 13.30 alle 14.00: partenza delle più belle GT del secolo (1° giro). Nel pomeriggio, mostra permanente di auto d’epoca e delle abilità degli artigiani locali di auto d’epoca.

dalle 14.45 alle 16.30: sosta delle Plus Belles GT du Siècle all’Abbazia di Saint-Wandrille.

18.00: Le più belle GT del secolo tornano a Mont-Cauvaire.

ore 19.00: Vin d’honneur offerto dal Comune di Mont-Cauvaire, alla presenza di personalità locali.

Per tutto il giorno: rinfresco e pasticceria a cura del Comité des Fêtes. Visita al doppio forno della fattoria Raimbourg.

Domenica 18 maggio:

ore 8.30: partenza dei più bei GT del secolo (2° anello), Place de la Mairie a Mont-Cauvaire.

dalle 9.30 alle 10.30: sosta al Musée des Sapeurs Pompier de France a Montville.

12.30: conclusione del Plus Belles GT du Siècle presso il campo da golf di Saint-Saëns.

Espanol :

Este sábado 17 y domingo 18 de mayo de 2025, Mont-Cauvaire le da la bienvenida a un salón del automóvil en la granja de Raimbourg.

En el programa:

Sábado 17 de mayo

de 11.00 a 18.00 h: Exposición de automóviles de Gran Turismo de época y modernos, y peritaje en mantenimiento, restauración, tratamiento de pintura, tapicería de cuero y tela, aerografía, etc

11.00 h: Llegada de los GT más bellos del siglo. Los coches se instalan en el recinto de la Granja de Raimbourg.

Alrededor de 35 coches (Alpine, Aston Martin, Porsche, BMW, MacLaren, Jaguar, Ford (Mustang), Matra, Renault Sport, Mini). Un stand para la firma de libros de su libro « Ma vie de Rallye » (Mi vida de rallye) por Chrystian Coeille, uno de los más grandes rallyistas de Normandía de los años 70 y 90, junto con Maurice Nusbaumer y Jean-Luc Thérier.

de 13:30 a 14:00 h: Salida de los GT más bellos del siglo (1er bucle). Por la tarde, exposición permanente de coches clásicos y de las habilidades de los artesanos locales de coches clásicos.

14.45 a 16.30 h: Parada de los Plus Belles GT du Siècle en la Abadía de Saint-Wandrille.

18.00 h: Los Más Bellos GT del Siglo regresan a Mont-Cauvaire.

19.00 h: Vin d’honneur ofrecido por el Ayuntamiento de Mont-Cauvaire, en presencia de personalidades locales.

Durante todo el día: refrescos y bollería a cargo del Comité des Fêtes. Visita al horno de pan doble de la granja de Raimbourg.

Domingo 18 de mayo:

8.30 h: Salida de las « Plus Belles GT du Siècle » (2ª etapa), plaza de la Mairie de Mont-Cauvaire.

de 9.30 a 10.30 h: Parada en el Musée des Sapeurs Pompier de France, en Montville.

12.30 h: Fin de la « Plus Belles GT du Siècle » en el campo de golf de Saint-Saëns.

