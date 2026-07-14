Les plus belles musiques de films Hommage à Nathalie Baye Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Mainneville

Informations pratiques

Mainneville

Les plus belles musiques de films Hommage à Nathalie Baye

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue Pavée Mainneville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:15:00

Date(s) :

2026-09-12

Native de Mainneville, Nathalie Baye est à l’honneur lors de cette soirée hommage. Dans une église sublimée par une mise en lumière à la bougie, la mezzo-soprano Louise Bianco et des musiciens de l’Orchestre National d’Île-de-France revisitent les grands thèmes du cinéma qui ont marqué sa carrière et vos souvenirs, de La Nuit américaine et Cinema Paradiso à Arrête-moi si tu peux, en passant par Vénus beauté (institut) et Quelque chose de Tennessee. Ce programme mêlant musiques emblématiques, lectures et quelques surprises sera interprété par Louise Bianco (mezzo-soprano), Isabelle Durin (violon), Guillaume Vandenbroucque (violon), Saja Nagasaki (alto) et Bernard Vandenbroucque (violoncelle).

Un food truck sera présent devant l’église dès 19h pour vous restaurer avant et après le concert.

Places limitées, réservation vivement conseillée. .

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue Pavée Mainneville 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 08 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les plus belles musiques de films Hommage à Nathalie Baye

L’événement Les plus belles musiques de films Hommage à Nathalie Baye Mainneville a été mis à jour le 2026-07-14 par Vexin Normand Tourisme