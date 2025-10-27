Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Les Plus Belles Musiques des Films de Miyazaki

Samedi 24 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 14 mars 2026 de 20h30 à 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-01-24 2026-03-14

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki.

Au programme, les plus beaux thèmes “Le Voyage de Chihiro”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Château ambulant”, “Princesse Mononoké”, “Le Vent se lève”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”… Et tant d’autres !



Au croisement de la musique classique et de la pop culture, une évasion le temps d’un concert dans le Japon fantastique des studios Ghibli, au son des mélodies de Joe Hisaishi.



Les Artistes

● Romain Vaudé | Piano

● Maja Samuelsson | Chant

● Florestan Raes | Violon

● Clara Germont | Violoncelle .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A quartet of musicians passionate about pop culture, the Grissini project performs the finest music from Hayao Miyazaki?s animated films.

German :

Das Grissini Project ist ein Quartett von Musikern, die sich für Popkultur begeistern und die schönste Musik aus den Animationsfilmen von Hayao Miyazaki spielen.

Italiano :

Un quartetto di musicisti appassionati di cultura pop, il progetto Grissini esegue le più belle musiche dei film d’animazione di Hayao Miyazaki.

Espanol :

Cuarteto de músicos apasionados por la cultura pop, el proyecto Grissini interpreta la mejor música de las películas de animación de Hayao Miyazaki.

