LES PLUS BELLES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI Montpellier

LES PLUS BELLES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 36 – 36 – 47 EUR

Date :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki.

Au programme, les plus beaux thèmes

“Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Vent se lève”, “Le Château ambulant”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”, “Le Voyage de Chihiro”…

Et tant d’autres !

Au croisement de la musique classique et de la pop culture, une évasion le temps d’un concert dans le Japon fantastique des studios Ghibli, au son des mélodies de Joe Hisaishi.

Sur réservation

Réservation place pmr

contact@grandes-scenes.com .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

A quartet of musicians passionate about pop culture, the Grissini project performs the finest music from Hayao Miyazaki?s animated films.

German :

Das Grissini Project ist ein Quartett von Musikern, die sich für Popkultur begeistern und die schönste Musik aus den Animationsfilmen von Hayao Miyazaki spielen.

Italiano :

Un quartetto di musicisti appassionati di cultura pop, il progetto Grissini esegue le più belle musiche dei film d’animazione di Hayao Miyazaki.

Espanol :

Cuarteto de músicos apasionados por la cultura pop, el proyecto Grissini interpreta la mejor música de las películas de animación de Hayao Miyazaki.

