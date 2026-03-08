LES PLUS BELLES PAGES DE LA MUSIQUE SACRÉE Béziers

LES PLUS BELLES PAGES DE LA MUSIQUE SACRÉE

Sous les voûtes lumineuses, chœurs et instruments, dirigés par E. Caïzac et J.-M. Balester, avec la soprano A. Sanchez, offrent un voyage musical de prière et d’émotion.

Sous les voûtes lumineuses, la Cantarela de Béziers et l’Ensemble vocal Allègre’Thau , dirigés par Emmanuel Caïzac et Jean-Michel Balester, inviteront à un voyage de douceur et d’élévation. La jeune soprano Amandine Sanchez, à la voix prometteuse et sensible, y apportera son éclat. De Jésus que ma joie demeure au Magnificat lumineux de John Rutter, en passant par Mozart, chaque œuvre deviendra prière et murmure, prolongée par l’émotion du Panis Angelicus et de l’ Ave Maria de Piazzolla. Les voix et les instruments uniront leurs sonorités pour une soirée où la musique touchera l’âme.

Under the luminous vaults, choirs and instruments, conducted by E. Caïzac and J.-M. Balester, with soprano A. Sanchez, offer a musical journey of prayer and emotion.

