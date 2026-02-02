Les plus grands succès du Music Hall Zone commerciale Capvern Capvern

Les plus grands succès du Music Hall

Phil Lyn et Miss Patricia interprètent en direct les plus grand succès du music hall.

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45.

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Phil Lyn and Miss Patricia perform live the greatest hits of music hall.

Information and bookings on 06 95 96 53 45.

