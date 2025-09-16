LES POCHETTES SURPRISE AU SONAMBULE Gignac

LES POCHETTES SURPRISE AU SONAMBULE Gignac mardi 16 septembre 2025.

LES POCHETTES SURPRISE AU SONAMBULE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-12-09 2026-03-24

Vous en entendez de plus en plus parler, les soirées les plus mystérieuses de Gignac font leur grand retour ! Hasard du calendrier (ou pas), la première Pochette Surprise tombe le 16 septembre, 20 ans tout pile après l’inauguration du Sonambule.

Vous en entendez de plus en plus parler, les soirées les plus mystérieuses de Gignac font leur grand retour ! Hasard du calendrier (ou pas), la première Pochette Surprise tombe le 16 septembre, 20 ans tout pile après l’inauguration du Sonambule.

Pas de ruban de cérémonie à couper, mais une bien belle surprise pour démarrer cette joyeuse saison ensemble !

C’est quoi une Pochette Surprise ?

C’est simple vous venez sans savoir ce que vous allez voir… et c’est exactement pour ça que vous venez.

Une danse effrénée de boules à facettes? Un dj set poulpesque? Un spectacle en langue des signes qui vous retourne le cœur? Une soirée jazzy venue tout droit de Suède? On ne vous dira rien. Nada. Mystère total.

Bar & foodtruck sur place dès 18h30

Bon plan Le Pass-Mardi

Entre les désormais célèbres Pochettes Surprises et le tout nouveau Donkey Comedy Club, la fièvre du mardi soir s’installe en Vallée de l’Hérault.

En réservant 3 soirées différentes (pochette surprise et/ou comedy club), on vous offre la 4e, à la date de votre choix (soit 15€ les 4 soirées au lieu de 20€). .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

You’re hearing more and more about them: Gignac’s most mysterious evenings are making a comeback! Coincidentally (or not), the first Pochette Surprise takes place on September 16, exactly 20 years after the inauguration of Le Sonambule.

German :

Sie hören immer mehr davon: Die geheimnisvollsten Abende in Gignac sind wieder da! Der Zufall will es, dass die erste Pochette Surprise am 16. September stattfindet, genau 20 Jahre nach der Einweihung des Sonambule.

Italiano :

Ne sentirete parlare sempre più spesso, man mano che le serate più misteriose di Gignac faranno il loro ritorno! Per coincidenza (o meno), la prima Pochette Surprise avrà luogo il 16 settembre, esattamente 20 anni dopo l’inaugurazione de Le Sonambule.

Espanol :

A medida que las veladas más misteriosas de Gignac vayan reapareciendo, oiremos hablar cada vez más de ellas Casualmente (o no), la primera Pochette Surprise tendrá lugar el 16 de septiembre, exactamente 20 años después de la inauguración de Le Sonambule.

L’événement LES POCHETTES SURPRISE AU SONAMBULE Gignac a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT