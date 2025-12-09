Les Podcasts de l’IMA | Séances d’écoute L’Institut du Monde Arabe Paris

Depuis 2024, l’IMA investit les podcasts avec une offre riche et éclectique qui a pour enjeux fondamentaux de diffuser hors les murs ses rencontres et débats, mais aussi, à travers ses séries documentaires, de faire entendre des voix nouvelles, émergentes et singulières, de France et du monde arabe.

En 2025, en étroite collaboration avec l’Institut français, l’IMA inaugure sa programmation à destination du jeune public avec l’enregistrement des Contes de Mohamed Dib. Portés en français par la voix de Mouna Soualem, et en arabe par celle de la chanteuse Lila Borsali, ces Contes feront partie d’une sélection de podcasts de l’IMA diffusés durant le festival en contrepoint de la programmation vivante – en résonance, par exemple, avec un concert orchestré par le rappeur Alaa Fifty, présent dans l’une de ses séries de podcasts, “Aswat”, dédiée aux musiques égyptiennes.

Une sélection de podcasts de l’IMA – dont un choix de Contes de Mohamed Dib, enregistrés tout dernièrement – diffusés en contrepoint de la programmation vivante du festival.

Du mardi 09 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, aux horaires d’ouverture habituels de l’Institut du monde arabe.

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/evenements-exceptionnels/les-podcasts-ima-seances-ecoute +33140513838