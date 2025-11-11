Les Poilus dans le Ravin de Bitry Pierrefonds

Les Poilus dans le Ravin de Bitry

1 Place de l’Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-21 13:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Proposée par l’association Les Amis de l’église de Bitry.

Revivez une page poignante de l’histoire grâce à cette exposition qui redonne vie à la mémoire des soldats de 14-18.

Grâce aux clichés exceptionnels de la Section Photographique des Armées, capturés entre 1915 et 1918, Les Poilus dans le Ravin de Bitry vous plonge au cœur de la vie des soldats, dans les tranchées comme à l’arrière.

Ces photographies, issues de l’album 4 des Albums Valois, sont enrichies par des journaux de marche, des récits de soldats et des cartes permettant de localiser avec précision les zones de combat et de cantonnement. Un témoignage unique, entre images et récits, pour explorer une histoire locale au cœur du tumulte mondial.

English :

Proposed by the association Les Amis de l’église de Bitry.

Relive a poignant page of history with this exhibition that brings the memory of the soldiers of 14-18 to life.

Thanks to exceptional photographs taken by the Section Photographique des Armées between 1915 and 1918, Les Poilus dans le Ravin de Bitry plunges you into the heart of soldiers? lives, both in the trenches and at the rear.

These photographs, taken from album 4 of the Albums Valois series, are enriched by marching diaries, soldiers? accounts and maps, enabling you to pinpoint the exact location of combat zones and billets. A unique testimony, between images and stories, to explore a local history at the heart of the global tumult.

German :

Angeboten vom Verein Les Amis de l’église de Bitry (Freunde der Kirche von Bitry).

Erleben Sie eine ergreifende Seite der Geschichte dank dieser Ausstellung, die die Erinnerung an die Soldaten des Ersten Weltkriegs wieder zum Leben erweckt.

Dank der außergewöhnlichen Aufnahmen der Section Photographique des Armées, die zwischen 1915 und 1918 aufgenommen wurden, führt Sie Les Poilus dans le Ravin de Bitry in das Leben der Soldaten ein, sowohl in den Schützengräben als auch im Hinterland.

Die Fotografien aus dem Album 4 der Alben Valois werden durch Marschtagebücher, Soldatenberichte und Karten ergänzt, die eine genaue Lokalisierung der Kampfgebiete und Unterkünfte ermöglichen. Ein einzigartiges Zeugnis zwischen Bildern und Erzählungen, um eine lokale Geschichte inmitten des weltweiten Aufruhrs zu erforschen.

Italiano :

Organizzato da Les Amis de l’église de Bitry.

Rivivete una struggente pagina di storia con questa mostra che riporta in vita la memoria dei soldati del 14-18.

Utilizzando fotografie eccezionali scattate tra il 1915 e il 1918 dalla Sezione Fotografica delle Forze Armate, Les Poilus dans le Ravin de Bitry vi immerge nel cuore della vita dei soldati, sia in trincea che nelle retrovie.

Le fotografie, tratte dall’album 4 della serie Albums Valois, sono integrate da diari di marcia, resoconti dei soldati e mappe che indicano l’esatta ubicazione delle zone di combattimento e delle baracche. Una combinazione unica di immagini e storie, che esplora una storia locale nel cuore del tumulto globale.

Espanol :

Organizado por Les Amis de l’église de Bitry.

Reviva una página conmovedora de la historia con esta exposición que revive la memoria de los soldados del 14-18.

A partir de fotografías excepcionales tomadas entre 1915 y 1918 por la Sección Fotográfica de las Fuerzas Armadas, Les Poilus dans le Ravin de Bitry le sumerge en el corazón de la vida de los soldados, tanto en las trincheras como en la retaguardia.

Estas fotografías, tomadas del álbum 4 de la serie Álbumes Valois, se enriquecen con diarios de marcha, relatos de los soldados y mapas para precisar la localización exacta de las zonas de combate y los alojamientos. Una combinación única de imágenes e historias, que explora una historia local en el corazón del tumulto mundial.

