Les pointus, patrimoine maritime Fréjus Ilot de Port-Fréjus Fréjus

Les pointus, patrimoine maritime Fréjus Ilot de Port-Fréjus Fréjus dimanche 21 septembre 2025.

Les pointus, patrimoine maritime Dimanche 21 septembre, 10h00 Fréjus Ilot de Port-Fréjus Var

Adhésion journalière de 7€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les pointus, patrimoine maritime

Grâce aux Voiles Latines, montez à bord des pointus de tradition provençale pour une sortie en mer. En attendant votre tour, vous pourrez vous initier à la réalisation des nœuds marins.

Durée 30 min. Adhésion journalière de 7€. Renseignements 06 03 03 09 55.

Fréjus Ilot de Port-Fréjus 6 Quai Cléopâtre, 83600 Fréjus Fréjus 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les pointus, patrimoine maritime

(c) Les Voiles latines