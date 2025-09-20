Les pointus Quai du port de Bandol Bandol

Les pointus Samedi 20 septembre, 10h30 Quai du port de Bandol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Embarquement immédiat pour le patrimoine maritime

avec l’équipage des patrons des pointus. (si la météo le permet)

inscription au 06 47 94 61 96 (places limitées à 20 personnes)

Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

