Les poissonnailles chez Diette

23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 12:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Un délicieux moment gourmand autour du poisson vous attend. De quoi passer un agréable moment entre amateurs de poissons ! .

23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les poissonnailles chez Diette Fouchy a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé