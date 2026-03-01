Les poissonnailles chez Diette Fouchy
Les poissonnailles chez Diette
23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-15 12:00:00
Un délicieux moment gourmand autour du poisson vous attend. De quoi passer un agréable moment entre amateurs de poissons ! .
23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr
