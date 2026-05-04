Miéry

Les poissons de nos rivières

Miéry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Dans le cadre des Atlas de la Biodiversité communale, découvrez les poissons de la Brenne. Les observations auront lieu depuis la berge, au poste de mesure où les poissons seront stockés dans des aquariums avant mesures et remise à l’eau.

Intervenant Jean-Baptiste Fagot.

Sur inscription .

Miéry 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : Les poissons de nos rivières

L’événement Les poissons de nos rivières Miéry a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA