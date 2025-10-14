Les Polars s’exposent à la médiathèque Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de Bibliothèques en fête 2025 Du 11 au 25 octobre, les médiathèques de La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin vous invitent à une nouvelle édition de Bibliothèques en fête.Cette année, l’événement culturel intercommunal gratuit se place sous le signe du polar et de l’investigation. Expositions, ateliers, jeux, spectacles, murder party… petits et grands sont attendus pour partager des moments ludiques, conviviaux et mystérieux. Au programme du 11 au 25 octobre à la médiathèque du Pellerin Le Club photo Phot’image revisite l’univers du polar à travers une série de clichés originaux. Atmosphères sombres, mystérieuses ou décalées… l’exposition propose également des couvertures de romans policiers revisitées avec un regard photographique contemporain et parfois humoristique.Tout public – Entrée libreProgramme complet de Bibliothèques en fête disponible sur www.ville-lepellerin.fr

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr