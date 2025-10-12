Les Polyfolies de la Flûte à Bec et son Univers Lycée St-Stanislas Nantes

Les Polyfolies de la Flûte à Bec et son Univers Lycée St-Stanislas Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 09:00 – 19:30

Gratuit : non – Tarif réduit pour les jeunes – Plus vous réserver d’évènements plus la réduction est importante Tout public

L’association caritative RECORDARA organise le —- Salon/Festival International de Musique Ancienne « Les Polyfolies de la Flûte à Bec et son Univers » —- du 10 au 12 octobre 2025 à Saint-Stanislas à Nantes (44000). Renseignements : www.recordara.com — 4 concerts exceptionnels avec des musiciens de renommée internationale — 1 spectacle de marionnettes musical pour les petits et les grands ! — Exposition de facteurs d’instruments anciens et autres activités connexes — Des master-classes avec des grands maîtres de la musique ancienne — Des ateliers découverte pour tou(te)s (instruments fournis) — Des ateliers d’ensemble pour les instrumentistes de musique ancienne — Des entretiens et rencontres instructifs avec des savants de la musique ancienne et de la pédagogie. — Une projection d’un documentaire exceptionnel en première — Des concertini gratuits — Restauration et cafétéria sur place Venez nombreux profiter d’un doux moment dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! ——————— Programme des concerts : — Vendredi 10 octobre à 20 h 30 : Concert “O Virgo Splendens” avec la Camerata Chiara — Samedi 11 octobre à 14 h 30 : Concert « Triplex » avec l’ensemble Laterna Magica — Samedi 11 octobre à 18 h 30 : Concert « Eloquenza e virtuosità ! » avec l’ensemble Les Alizés — Dimanche 12 octobre à 11 h 30 : SPECTACLE de MARIONNETTES MUSICAL « La Belle au Bois dormant » avec l’ensemble l’Air du Temps — Dimanche 12 octobre à 16 h 30 : Concert « Japanistan » avec le Japanistan Trio

Lycée St-Stanislas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 20 17 50 https://saint-stanislas-nantes.paysdelaloire.e-lyco.fr/ contact@ststanislas.net 0661705919 https://recordara.com