Les PolySoNantes en concert Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou) Salle communale Erdre-en-Anjou

Les PolySoNantes en concert Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou)

Salle communale Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert des PolySoNantes le samedi 13 décembre à Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).

Concert avec le trio vocal féminin a cappella Les PolySoNantes.

Un voyage musical plein de charme, entre musique du monde, blues, opéra, jazz et humour.

Concert dans la salle communale de Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou).

En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu

Réservation recommandée au 02 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com .

Salle communale Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Office de Tourisme de l’Anjou bleu

English :

PolySoNantes concert on Saturday December 13 at Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).

German :

Konzert der PolySoNantes am Samstag, den 13. Dezember in Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).

Italiano :

Concerto del PolySoNantes sabato 13 dicembre a Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).

Espanol :

Concierto de PolySoNantes el sábado 13 de diciembre en Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).

L’événement Les PolySoNantes en concert Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Anjou bleu