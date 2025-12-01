Les PolySoNantes en concert Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou) Salle communale Erdre-en-Anjou
Les PolySoNantes en concert Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou) Salle communale Erdre-en-Anjou samedi 13 décembre 2025.
Salle communale Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert des PolySoNantes le samedi 13 décembre à Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).
Concert avec le trio vocal féminin a cappella Les PolySoNantes.
Un voyage musical plein de charme, entre musique du monde, blues, opéra, jazz et humour.
Concert dans la salle communale de Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou).
En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu
Réservation recommandée au 02 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com .
Salle communale Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Office de Tourisme de l’Anjou bleu
English :
PolySoNantes concert on Saturday December 13 at Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).
German :
Konzert der PolySoNantes am Samstag, den 13. Dezember in Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).
Italiano :
Concerto del PolySoNantes sabato 13 dicembre a Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).
Espanol :
Concierto de PolySoNantes el sábado 13 de diciembre en Brain sur Longuenée (Erdre-en-Anjou).
