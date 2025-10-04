Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans Salle socioculturelle Courcôme

Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans Salle socioculturelle Courcôme samedi 4 octobre 2025.

Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans

Salle socioculturelle Route de Ruffec Courcôme Charente

Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans et proposent 3 chorales en concert

Salle socioculturelle Route de Ruffec Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 20 77 12

English :

Poly’Sons celebrates its 20th anniversary with 3 choirs in concert

German :

Die Poly’Sons feiern ihr 20-jähriges Jubiläum und bieten 3 Chöre in Konzerten auf

Italiano :

Poly’Sons celebra il suo 20° anniversario con 3 cori in concerto

Espanol :

Poly’Sons celebra su 20 aniversario con 3 coros en concierto

