Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans Salle socioculturelle Courcôme

Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans
Salle socioculturelle Route de Ruffec Courcôme Charente
Les Poly’Sons fêtent leurs 20 ans et proposent 3 chorales en concert
Salle socioculturelle Route de Ruffec Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 20 77 12
English :
Poly’Sons celebrates its 20th anniversary with 3 choirs in concert
German :
Die Poly’Sons feiern ihr 20-jähriges Jubiläum und bieten 3 Chöre in Konzerten auf
Italiano :
Poly’Sons celebra il suo 20° anniversario con 3 cori in concerto
Espanol :
Poly’Sons celebra su 20 aniversario con 3 coros en concierto
