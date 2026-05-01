Les Polysons font leur cabaret Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy

Les Polysons font leur cabaret

Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Du chant choral bien sûr mais aussi des solos, des duos, des sketches et de la poésie.

Tout cela dans la convivialité et la bonne humeur autour d’un verre offert.

Buvette, gâteaux. .

Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 80 65 14

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English :

L’événement Les Polysons font leur cabaret La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose