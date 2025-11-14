Les Ponots Graphies Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Les Ponots Graphies

Exposition photographique, évènement biennal du Photo-club de Guitard Ouvr’L’Oeil 10ème édition au Centre Pierre-Cardinal du 14 au 16 novembre. Plus de 250 photos de 40 photographes sur le thème Nos racines, entre Nature et Patrimoines .

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 56 44 contact@photoclub43.org

English :

Photographic exhibition, biennial event of the Photo-club de Guitard Ouvr?L’Oeil: 10th edition at the Centre Pierre-Cardinal from November 14 to 16. Over 250 photos by 40 photographers on the theme Our roots, between Nature and Heritage .

German :

Fotoausstellung, zweijähriges Ereignis des Fotoclubs von Guitard Ouvr?L’Oeil: 10. Ausgabe im Centre Pierre-Cardinal vom 14. bis 16. November. Mehr als 250 Fotos von 40 Fotografen zum Thema Nos racines, entre Nature et Patrimoines (Unsere Wurzeln, zwischen Natur und Kulturerbe).

Italiano :

Mostra fotografica, evento biennale del Photo-club de Guitard Ouvr?L’Oeil: 10a edizione al Centre Pierre-Cardinal dal 14 al 16 novembre. Oltre 250 foto di 40 fotografi sul tema Le nostre radici, tra natura e patrimonio .

Espanol :

Exposición fotográfica, manifestación bienal del Foto-club de Guitard Ouvr’L’Oeil: 10ª edición en el Centro Pierre-Cardinal del 14 al 16 de noviembre. Más de 250 fotos de 40 fotógrafos sobre el tema Nuestras raíces, entre Naturaleza y Patrimonio .

