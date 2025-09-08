Les ponts ouvrage d’art ? par Yannick JOALLAND Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-07 16:30:00

2026-04-07

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Yannick Joalland, Professeur certifié de Technologie, habitant à Redon (35) et membre de l’UTL de Redon. Il a exercé dans des collèges publics de Loire-Atlantique. Sa formation initiale s’est construite grâce à des études scientifiques un bac en sciences naturelles puis des études dans le supérieur en Physique, Chimie et en Électronique. Ces liens qui combinent étroitement l’art, l’économie, la géopolitique, la topographie et la technique. Lorsque nous nous déplaçons, nous empruntons inévitablement des constructions qui assurent la continuité voie de circulation. Ces objets techniques souvent complexes s’appellent des ouvrages d’art. Les ponts en font partie ; qu’ils enjambent une vallée, un fleuve, un quartier… ils créent des liens, ils permettent aux hommes de franchir des obstacles. Chaque pont est unique ; il a son site, son histoire, une technologie. Certains sont célèbres. Aussi je vous propose à travers cette conférence une sorte de voyage géographique, culturel et technique. Les photos des ponts magnifient souvent un paysage et prêtent à la rêverie. Désormais, lorsque vous verrez un pont vous saurez le classer dans une des 5 grandes familles de ponts. Vous aurez un regard averti, éclairé. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

