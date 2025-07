Les popotes du dimanche Rue Kateb Yacine Die

Les popotes du dimanche Rue Kateb Yacine Die dimanche 13 juillet 2025.

Rue Kateb Yacine Caracole Die Drôme

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Cuisinons et dégustons ensemble des produits locaux de qualité. repas à prix libre pour repenser collectivement l’alimentation dans le Diois.

Cuisine collective dès 10h. Repas à 12h30. Spectacle à 14h30.

Rue Kateb Yacine Caracole Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 16 48 lespopotesdudimanche@aufilduvercors.org

English :

Let’s cook and taste quality local produce together. Free-price meal to collectively rethink food in the Diois.

Collective kitchen from 10am. Lunch at 12:30. Show at 2:30pm.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam lokale Qualitätsprodukte kochen und probieren. Mahlzeiten zu freien Preisen, um gemeinsam die Ernährung im Diois zu überdenken.

Gemeinsames Kochen ab 10 Uhr. Mahlzeit um 12:30 Uhr. Aufführung um 14:30 Uhr.

Italiano :

Cuciniamo e degustiamo insieme prodotti locali di qualità. Un pasto gratuito che ci aiuterà a ripensare il modo in cui mangiamo nel Diois.

Cucina collettiva dalle 10.00. Pranzo alle 12.30. Spettacolo alle 14.30.

Espanol :

Cocinemos y degustemos juntos productos locales de calidad. Una comida gratuita para ayudarnos a repensar nuestra forma de comer en las Diógenes.

Cocina colectiva a partir de las 10h. Comida a las 12h30. Espectáculo a las 14h30.

