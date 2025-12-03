LES PORTES DE L’INCONSCIENT – HESPERIDA Louzy

LES PORTES DE L’INCONSCIENT Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

O’BAR A THYM PRÉSENTE : LES PORTES DE L’INCONSCIENTt si vous découvriez ce que votre esprit est réellement capable de faire ?Avec Kent Hypnose, plongez dans un univers où l’inconscient devient le terrain de jeu du spectacle.Entre expériences fascinantes, moments drôles et étonnements partagés, Kent vous embarque dans un voyage interactif au cœur du mystère et du rire.Un show unique, participatif et bienveillant, où chaque spectateur peut devenir acteur… sans jamais être ridicule.Une soirée pleine de surprises, de rires et de magie mentale, à vivre absolument à la salle Hespérida de Louzy.Ouvrez grand les yeux… ou fermez-les, si vous préférez Contact PMR/PSH : hesperida.billetterie@gmail.com

HESPERIDA 18 RUE DU STADE 79100 Louzy 79