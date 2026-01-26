Les portes de l’inconscient Kent Hypnose Salle Hespérida Louzy

Les portes de l’inconscient Kent Hypnose

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Grâce à Kent, préparez-vous à vivre une expérience incroyable, hors du commun, sous Hypnose ! Mais attention, toujours avec élégance dans le respect et la bienveillance. Un spectacle de Kent Hypnose, c’est avant tout une belle expérience collective dont vous êtes les héros.

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 20 16

English : Les portes de l’inconscient Kent Hypnose

Thanks to Kent, get ready for an incredible, out-of-the-ordinary experience under Hypnosis! But always with elegance, respect and kindness. A Kent Hypnosis show is first and foremost a collective experience in which you are the heroes.

