Les portes de l'inconscient Kent Hypnose Salle Hespérida Louzy
Les portes de l’inconscient Kent Hypnose Salle Hespérida Louzy samedi 31 janvier 2026.
Les portes de l’inconscient Kent Hypnose
Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-01-31
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Grâce à Kent, préparez-vous à vivre une expérience incroyable, hors du commun, sous Hypnose ! Mais attention, toujours avec élégance dans le respect et la bienveillance. Un spectacle de Kent Hypnose, c’est avant tout une belle expérience collective dont vous êtes les héros.
Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 20 16
English : Les portes de l’inconscient Kent Hypnose
Thanks to Kent, get ready for an incredible, out-of-the-ordinary experience under Hypnosis! But always with elegance, respect and kindness. A Kent Hypnosis show is first and foremost a collective experience in which you are the heroes.
mis à jour le 2026-01-23