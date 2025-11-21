Les Portes de Noël au Pays de Thann Cernay

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-11-21

A Cernay, les décorations et illuminations donnent aux rues une allure féérique, qui fera le bonheur des petits et des grands. A Thann, venez vous émerveiller en contemplant au cœur du centre historique les 16 sapins décorés en blanc, rouge et or sur le thème des contes, et admirez les bâtiments illuminés de mille couleurs. Noël à Thann-Cernay est aussi le Noël des enfants exposition d’automates, calèches, chasses aux trésors, vos tout petits auront des étoiles dans les yeux. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Portes de Noël au Pays de Thann Cernay Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay