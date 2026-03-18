Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Salle polyvalente (départ) Villeneuve-sur-Yonne

Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne

Salle polyvalente (départ) 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 06:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Portes de Villeneuve sur Yonne reviennent dans leur édition complète, à savoir avec ses 5 circuits de 12 à 52 km et un petit rallye pédestre familial de 4 km dans Villeneuve l’après midi!

Des changements dans les circuits et concernant le lieu de rassemblement la salle polyvalente de Villeneuve sur Yonne, mais toujours autant de convivialité….

Ce sera encore un grand rendez-vous! .

Salle polyvalente (départ) 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté randoxygene89@gmail.com

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L’événement Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)