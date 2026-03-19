Les Portes du Jeu Journée Européennes des Métiers d’Art Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Les Portes du Jeu Journée Européennes des Métiers d’Art

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Venez découvrir Les Portes du Feu dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Deux jours durant lesquels 18 artistes et artisans d’art vous présenteront leur savoir-faire par des démonstrations remarquables Souffleur de verre, coulée d’aluminium…

Il vous sera proposé également de participer à des ateliers Atelier fabrication de Braseros dès 15h30, le samedi ; atelier soudure collective pour la création de l’arbre de feu dès 10h30, le dimanche.

Ces ateliers sont proposés par la Cie Rue de la Casse et sont sur réservation obligatoire au 09.84.23.59.31 06.83.55.52.54. Des ateliers auront lieu toutes les heures.

Tout au long de ces deux jours, un spectacle entresort Il était une fable avec Mylène Billand vous sera proposé (tout public, à partir de 5 ans).

A la nuit tombée, vous serez invités à prendre votre envol avec un spectacle féérique autour du feu proposé par la Cie entre terre et ciel (tout public, durée 50 min.)

Gratuit.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 contact@portesdemeuse.fr

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English :

Come and discover Les Portes du Feu as part of the Journées Européennes des Métiers d?Art.

Over the course of two days, 18 artists and craftspeople will showcase their skills through remarkable demonstrations: glass blowing, aluminum casting?

You’ll also be able to take part in the Braseros workshop from 3:30pm on Saturday, and the collective welding workshop for the creation of the Tree of Fire from 10:30am on Sunday.

These workshops are offered by Cie Rue de la Casse and must be booked in advance by calling 09.84.23.59.31 06.83.55.52.54. Workshops will take place every hour.

Throughout the two days, an entresort show Il était une fable with Mylène Billand will be on offer (all audiences, 5 years and up).

At nightfall, you’ll be invited to take to the skies with a magical fire show by Cie entre terre et ciel (all ages, 50 min.)

Free admission.

L’événement Les Portes du Jeu Journée Européennes des Métiers d’Art Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-19 par OT SUD MEUSE