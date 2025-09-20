Les Portes du Temps, déambulation théâtralisée à Montélimar Montélimar

Les Portes du Temps, déambulation théâtralisée à Montélimar Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Les Portes du Temps, déambulation théâtralisée à Montélimar

Départ parc du château de Montélimar, arrivée place des Halles Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Un spectacles gratuit et accessible à tou.te.s pour (re)découvrir avec humour l’histoire, les événements et les personnages marquants de notre territoire.

.

Départ parc du château de Montélimar, arrivée place des Halles Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A free show open to all, offering a humorous way to (re)discover the history, events and key figures of our region.

German :

Ein kostenloses und für alle zugängliches Spektakel, um die Geschichte, die Ereignisse und die wichtigsten Persönlichkeiten unserer Region auf humorvolle Weise (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Uno spettacolo gratuito e aperto a tutti, in cui è possibile (ri)scoprire la storia, gli eventi e le figure chiave della nostra regione in chiave umoristica.

Espanol :

Un espectáculo gratuito y abierto a todos, donde podrá (re)descubrir la historia, los acontecimientos y los personajes clave de nuestra región en clave de humor.

L’événement Les Portes du Temps, déambulation théâtralisée à Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-09-17 par Montélimar Tourisme Agglomération