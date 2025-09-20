Les Portes du Temps, déambulation théâtralisée à Montélimar Montélimar
Départ parc du château de Montélimar, arrivée place des Halles Montélimar Drôme
Un spectacles gratuit et accessible à tou.te.s pour (re)découvrir avec humour l’histoire, les événements et les personnages marquants de notre territoire.
English :
A free show open to all, offering a humorous way to (re)discover the history, events and key figures of our region.
German :
Ein kostenloses und für alle zugängliches Spektakel, um die Geschichte, die Ereignisse und die wichtigsten Persönlichkeiten unserer Region auf humorvolle Weise (wieder) zu entdecken.
Italiano :
Uno spettacolo gratuito e aperto a tutti, in cui è possibile (ri)scoprire la storia, gli eventi e le figure chiave della nostra regione in chiave umoristica.
Espanol :
Un espectáculo gratuito y abierto a todos, donde podrá (re)descubrir la historia, los acontecimientos y los personajes clave de nuestra región en clave de humor.
