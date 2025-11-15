Les portes ouvertes dans le vignoble de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh Maison des Vins Madiran 15 et 16 novembre Réservations recommandées

Plus de trente domaines et châteaux du vignoble de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh vous ouvrent leurs portes.

15-16 NOVEMBRE : Les portes ouvertes dans le vignoble de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh

Au programme : des dégustations de vin (des jus encore en élevage aux vieux millésimes en passant par les millésimes à maturité), des visites de chai, des banquets vignerons, des casse-croûtes fermiers, des food truck et même des ateliers de découverte du paysage, des concerts et des jeux pour les enfants.

La Maison des Vins en collaboration avec l’association Les vieux chevrons organise une visite du vignoble en 2CV le samedi 15 novembre

2 départs : 10h & 11h -animation gratuite – réservations recommandées : Maison des vins de madiran au 05 62 31 90 67

Programme complet : [https://madiran-pacherenc.com/blog/2025/09/24/portes-ouvertes-2025/](https://madiran-pacherenc.com/blog/2025/09/24/portes-ouvertes-2025/)

Lieu : La Maison des Vins 4, rue de l’église. 65700 Madiran

Début : 2025-11-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T23:59:00.000+01:00

05 62 31 90 67

Maison des Vins 4 rue de l’Eglise Madiran 65700 Hautes-Pyrénées