Les Portes ouvertes de La Boîte à Récup La Boîte A Recup – Procé NANTES mardi 30 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-30 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion des Portes ouvertes de La Boîte à Récup, venez découvrir le projet associatif de notre ressourcerie en échangeant avec notre équipe bénévole et salariée. Ou bien venez tout simplement franchir le pas de notre boutique pour la première fois et découvrir son offre !Ce temps convivial est gratuit, ouvert à toutes et tous :)

La Boîte A Recup – Procé NANTES 44300