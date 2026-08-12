Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes Vendredi 11 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer !
Accueil dès 17h00
Fin des portes ouvertes : 21h00
Antipode – Entrée libre
Comme chaque saison, les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes dès la fin d’après-midi pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer autour d’une proposition d’animations et d’activités !
Vous avez toujours eu envie de pratiquer une activité artistique et culturelle à l’Antipode ? Ou de devenir bénévole pour la saison 2026-2027 ? De découvrir le lieu, faire des rencontres, de tisser des liens, ou juste de passer une super soirée de rentrée ? Alors vous êtes les bienvenu·es aux portes ouvertes de l’Antipode !
Entrée libre et gratuite pour toutes et tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T21:00:00.000+02:00
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https://antipode-rennes.fr/agenda/les-portes-ouvertes-de-l-antipode-2026
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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