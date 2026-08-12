Informations pratiques

Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes Vendredi 11 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer !

Accueil dès 17h00

Fin des portes ouvertes : 21h00

Antipode – Entrée libre

Comme chaque saison, les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes dès la fin d’après-midi pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer autour d’une proposition d’animations et d’activités !

Vous avez toujours eu envie de pratiquer une activité artistique et culturelle à l’Antipode ? Ou de devenir bénévole pour la saison 2026-2027 ? De découvrir le lieu, faire des rencontres, de tisser des liens, ou juste de passer une super soirée de rentrée ? Alors vous êtes les bienvenu·es aux portes ouvertes de l’Antipode !

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-11T21:00:00.000+02:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/les-portes-ouvertes-de-l-antipode-2026

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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