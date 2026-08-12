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Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Antipode · Rennes

Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Antipode
Adresse
75 avenue Jules Maniez
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes Vendredi 11 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer !

Accueil dès 17h00
Fin des portes ouvertes : 21h00

Antipode – Entrée libre

Comme chaque saison, les équipes de l’association Antipode MJC Rennes et de la Bibliothèque Antipode vous ouvrent (très grandes) les portes dès la fin d’après-midi pour s’inscrire, découvrir, discuter ou se rencontrer autour d’une proposition d’animations et d’activités !
Vous avez toujours eu envie de pratiquer une activité artistique et culturelle à l’Antipode ? Ou de devenir bénévole pour la saison 2026-2027 ? De découvrir le lieu, faire des rencontres, de tisser des liens, ou juste de passer une super soirée de rentrée ? Alors vous êtes les bienvenu·es aux portes ouvertes de l’Antipode !

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T21:00:00.000+02:00

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 https://antipode-rennes.fr/agenda/les-portes-ouvertes-de-l-antipode-2026

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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