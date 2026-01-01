Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design) Amiens
Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design) Amiens vendredi 30 janvier 2026.
Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design)
40 RUE DES TEINTURIERS Amiens Somme
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-31 19:00:00
2026-01-30
L’École supérieure d’art et de design d’Amiens est heureuse de vous inviter à visiter son établissement .
Vous envisagez de rejoindre une de nos formations en design graphique, numérique, typographie et en images animées Waide Somme ?
Au programme des 2 journées
Visites d’ateliers de l’école
Rencontre et échanges avec les étudiant·es et les équipes qui font la vie de l’école
Restitutions de workshops
Projections, accrochages et présentations de travaux d’étudiant·es
Ateliers de préparation aux concours
– Design graphique & numérique, EsadType 40 rue des Teinturiers, 80080 Amiens
– Images animées (Waide Somme) 147 rue Dejean, 80000 Amiens.
Des snack & boisson & musique sont proposées toute la journée par le Bureau des Elèves.
https://esad-amiens.design/fr/galerie
instagram @esadamiens @waidesomme @esadtypeamiens @esadamiensladoc
40 RUE DES TEINTURIERS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 49 90
English :
The École supérieure d?art et de design d?Amiens is pleased to invite you to visit its premises.
Are you thinking of joining one of our courses in graphic design, digital design, typography and moving images Waide Somme?
The 2-day program includes
Visits to the school?s workshops
Meetings and discussions with the students and staff who make the school tick
Workshop presentations
Screenings, exhibitions and presentations of student work
Competition preparation workshops
– Graphic & Digital Design, EsadType: 40 rue des Teinturiers, 80080 Amiens
– Moving Images (Waide Somme): 147 rue Dejean, 80000 Amiens.
Snacks & drinks & music are provided all day by the Bureau des Elèves.
https://esad-amiens.design/fr/galerie
instagram @esadamiens @waidesomme @esadtypeamiens @esadamiensladoc
