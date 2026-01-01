Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design) Amiens

Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design)

40 RUE DES TEINTURIERS Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-01-31 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30

L’École supérieure d’art et de design d’Amiens est heureuse de vous inviter à visiter son établissement .

Vous envisagez de rejoindre une de nos formations en design graphique, numérique, typographie et en images animées Waide Somme ?

Au programme des 2 journées

Visites d’ateliers de l’école

Rencontre et échanges avec les étudiant·es et les équipes qui font la vie de l’école

Restitutions de workshops

Projections, accrochages et présentations de travaux d’étudiant·es

Ateliers de préparation aux concours

– Design graphique & numérique, EsadType 40 rue des Teinturiers, 80080 Amiens

– Images animées (Waide Somme) 147 rue Dejean, 80000 Amiens.

Des snack & boisson & musique sont proposées toute la journée par le Bureau des Elèves.

https://esad-amiens.design/fr/galerie



instagram @esadamiens @waidesomme @esadtypeamiens @esadamiensladoc

L’École supérieure d’art et de design d’Amiens est heureuse de vous inviter à visiter son établissement .

Vous envisagez de rejoindre une de nos formations en design graphique, numérique, typographie et en images animées Waide Somme ?

Au programme des 2 journées

Visites d’ateliers de l’école

Rencontre et échanges avec les étudiant·es et les équipes qui font la vie de l’école

Restitutions de workshops

Projections, accrochages et présentations de travaux d’étudiant·es

Ateliers de préparation aux concours

– Design graphique & numérique, EsadType 40 rue des Teinturiers, 80080 Amiens

– Images animées (Waide Somme) 147 rue Dejean, 80000 Amiens.

Des snack & boisson & musique sont proposées toute la journée par le Bureau des Elèves.

https://esad-amiens.design/fr/galerie



instagram @esadamiens @waidesomme @esadtypeamiens @esadamiensladoc .

40 RUE DES TEINTURIERS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 49 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The École supérieure d?art et de design d?Amiens is pleased to invite you to visit its premises.

Are you thinking of joining one of our courses in graphic design, digital design, typography and moving images Waide Somme?

The 2-day program includes

Visits to the school?s workshops

Meetings and discussions with the students and staff who make the school tick

Workshop presentations

Screenings, exhibitions and presentations of student work

Competition preparation workshops

– Graphic & Digital Design, EsadType: 40 rue des Teinturiers, 80080 Amiens

– Moving Images (Waide Somme): 147 rue Dejean, 80000 Amiens.

Snacks & drinks & music are provided all day by the Bureau des Elèves.

https://esad-amiens.design/fr/galerie



instagram @esadamiens @waidesomme @esadtypeamiens @esadamiensladoc

L’événement Les Portes ouvertes de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design) Amiens a été mis à jour le 2026-01-13 par OT D’AMIENS